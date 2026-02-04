Турэксперт заявила, что можно тратить деньги с визовой выписки сразу после получения штампа

Процесс подготовки документов для визы часто окружен мифами и неясностями, особенно когда дело касается финансов. Один из самых частых вопросов, который мучает туристов: можно ли тратить деньги с того самого счета, выписку с которого вы предоставили в консульство, сразу после получения заветного штампа в паспорте? Тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь дает однозначный ответ: можно. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, все дело в том, как устроен механизм проверки. Консульства не имеют ни технической возможности, ни правовых оснований для мониторинга банковских счетов заявителей в реальном времени. Их полномочия ограничиваются проверкой подлинности той самой бумаги — выписки, которую вы подали на момент подачи документов. Никакого «прямого доступа» к вашим финансам у дипломатических миссий нет, и они не могут запрашивать у банков текущие данные о балансе или транзакциях. Таким образом, после того как виза выдана, вы вправе распоряжаться своими средствами как угодно.

Турэксперт отметила, что тем не менее эта общая свобода имеет важные и весьма конкретные исключения, о которых стоит помнить при планировании следующей поездки. Последствия непонимания нюансов могут быть серьезными — вплоть до отказа в визе при следующем обращении. Особенно внимательными нужно быть к требованиям некоторых стран Шенгенской зоны, например Италии, где консульских офицеров интересует не просто «замороженная» сумма на счете, а история его жизни. Резкие и крупные поступления или, наоборот, обнуление баланса за короткий период перед подачей документов могут быть расценены как попытка искусственно «нарисовать» платежеспособность и стать причиной для негативного решения.

