Турэксперт Ансталь назвала причины популярности поездок в Белоруссию у российских туристов

По словам турэксперта Наталии Ансталь, Белоруссия пользуется достаточно большим спросом у жителей нашей страны. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что наибольшее впечатление на путешественников производят красивая природа и достопримечательности. Также в Белоруссии достаточно низкие цены. Кроме того, никаких дополнительных документов, кроме паспорта гражданина РФ, не требуется.

По мнению эксперта, ряд туристов предпочитают ехать в Минск с целью погулять по городу и посмотреть достопримечательности, однако стоит посетить и Брестскую крепость и погулять по площади Свободы, увидеть монумент Вечного огня, посетить ресторан, находящийся на 28-м этаже.