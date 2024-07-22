Турэксперт Ансталь перечислила два наиболее дорогих направления для летнего отдыха в этом году
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По словам турэксперта Наталии Ансталь, Мальдивы и Турция являются наиболее дорогими местами для отдыха. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она уточнила, что тем не менее окончательная стоимость тура практически полностью зависит от уровня отеля. Так, значительная часть путешественников предпочитает пятизвездочные отели с системой «все включено», что оказывает прямое влияние на стоимость отдыха в целом.
По мнению тревел-блогера, Турция может быть как средней по стоимости, так и являться одним из наиболее дорогих направлений. Так, если это проживание на вилле при отеле с поваром и консьерж-службой, то тут уже отель премиум-класса, поэтому стоимость отдыха с семьей может достигнуть около 10 млн рублей.
Напомним, что владельцы ресторанов в Турции вынуждены делать значительные скидки в попытках привлечь посетителей, поскольку турсектор страны в этом сезоне переживает спад активности, что заставляет пойти на отчаянные меры.