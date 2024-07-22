Турэксперт Ансталь перечислила два наиболее дорогих направления для летнего отдыха в этом году

По словам турэксперта Наталии Ансталь, Мальдивы и Турция являются наиболее дорогими местами для отдыха. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что тем не менее окончательная стоимость тура практически полностью зависит от уровня отеля. Так, значительная часть путешественников предпочитает пятизвездочные отели с системой «все включено», что оказывает прямое влияние на стоимость отдыха в целом.

По мнению тревел-блогера, Турция может быть как средней по стоимости, так и являться одним из наиболее дорогих направлений. Так, если это проживание на вилле при отеле с поваром и консьерж-службой, то тут уже отель премиум-класса, поэтому стоимость отдыха с семьей может достигнуть около 10 млн рублей.

Напомним, что владельцы ресторанов в Турции вынуждены делать значительные скидки в попытках привлечь посетителей, поскольку турсектор страны в этом сезоне переживает спад активности, что заставляет пойти на отчаянные меры.