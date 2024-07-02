Турэксперт Ансталь перечислила отечественные курорты с самым теплым морем

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, наиболее теплая морская вода на российских курортах в Сочи, Туапсе и Геленджике. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что отдыхающим также будет комфортно в Абхазии, несмотря на то что данная республика и не является частью нашей страны.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян сообщил, что отдых в Турции опасен. Одной из популярных угроз является повышенный риск травматизации, что связано с активными видами спорта, которые нередко встречаются на местных курортах.