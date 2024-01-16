Турэксперт Ансталь перечислила пугающие особенности Таиланда

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, Таиланд является популярным курортным направлением, тем не менее приехавшие туда могут столкнуться с антисанитарией и обилием запахов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что отдельных путешественников может разочаровать и местная еда, богатая экзотическими и весьма острыми блюдами.

По мнению эксперта, также не исключено, что туристов может ввести в недоумение отношение местных жителей.