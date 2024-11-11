Турэксперт Ансталь перечислила страны, которые практически не дают визы жителям РФ

Она добавила, все посольства Штатов и визовые центры в России закрыты. Таким образом, для получения визы следует ехать в Казахстан, Турцию, Сербию, Азербайджан или Армению, чтобы добиться разрешения на въезд в США. При этом на время рассмотрения заявки придется жить в другой стране. Однако визовый офицер при этом может не одобрить заявление. Так, для того чтобы доказать желание просто попутешествовать по Штатам, необходима серьезная база: в качестве доказательств подходит наличие работы, собственности и семьи в РФ. Что касается Великобритании, то для получения визы на лето следует подавать документы уже сегодня, причем документов необходимо большое количество, чтобы доказать, что турист не планирует остаться там нелегально. Также на счетах нужна приличная сумма денег, придется расписать полностью свой маршрут.

По мнению турэксперта, трудно получить визу в Норвегию. С прошлого года гражданам РФ нередко стала отказывать Мальта, страны Евросоюза, за исключением Германии, Франции, Италии и Испании, также стали редко выдавать визы жителям нашей страны.

Ранее она определила топ направлений для романтической поездки на Новый год.