Турэксперт Ансталь определила топ направлений для романтической поездки на Новый год

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, провести романтические новогодние каникулы можно в Мурманске. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что там можно насладиться северным сиянием, которое является весьма красивым и романтичным сочетанием. При этом новогодняя атмосфера в нашей стране в целом располагает к романтике, поскольку на территории РФ романтических мест достаточно много.

По мнению турэксперта, тем, кто хочет уединиться с любимым человеком в заснеженных краях, попивая у камина чай, рассмотреть Карелию или Алтай. На территории республики много баз и отелей, располагающих такой атмосферой. Кроме того, для сказочной романтики можно отправиться в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза.

Она отметила, что среди наиболее романтичных заграничных направлений — Куба и Мальдивы.

Ранее она определила наиболее популярные у пенсионеров направления для путешествий.