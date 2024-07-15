Турэксперт Ансталь перечислила три направления, заменяющие подорожавшую Турцию

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла являются заменой подорожавшей Турции. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что в Египет на сегодняшний день летит большое число путешественников, а ОАЭ многих привлекают своим качеством сервиса, хотя там отсутствует развлекательная программа, подобная Турции.

По мнению турэксперта, египетские отели сегодня также работают над улучшением качества обслуживания и качеством питания, в определенных гостиницах проводятся реновации. Это государство за последние два года посетило большое число европейцев, в связи с этим Египет теперь активно стремится повысить свой уровень.

Она уточнила, что также на данный момент набирает популярность такое направление, как Венесуэла. Путешественники возвращаются оттуда с положительными эмоциями.