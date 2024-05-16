Турэксперт Ансталь перечислила запрещенные вещи для туристов в чемодане
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По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, путешественникам не следует класть в чемодан зарядные устройства и внешние аккумуляторы. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что для ручной клади точно не подойдут «мыльно-рыльные принадлежности», парфюмерия и ноутбуки.
По мнению эксперта, также следует пользоваться органайзером для того, чтобы уместить все вещи в один чемодан, либо скатать их в ролик.
Ранее Ансталь сообщала, что туристов в коротких юбках и шортах не пустят в главную достопримечательность Стамбула — мечеть Айя-София. Кроме того, у женщин должен быть платок на голове.