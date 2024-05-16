Турэксперт Ансталь перечислила запрещенные вещи для туристов в чемодане

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, путешественникам не следует класть в чемодан зарядные устройства и внешние аккумуляторы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что для ручной клади точно не подойдут «мыльно-рыльные принадлежности», парфюмерия и ноутбуки.

По мнению эксперта, также следует пользоваться органайзером для того, чтобы уместить все вещи в один чемодан, либо скатать их в ролик.

Ранее Ансталь сообщала, что туристов в коротких юбках и шортах не пустят в главную достопримечательность Стамбула — мечеть Айя-София. Кроме того, у женщин должен быть платок на голове.