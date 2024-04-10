Турэксперт Барзыкин определил наиболее популярные направления для отдыха в майские праздники

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, Краснодарский край, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Москва являются наиболее востребованными направлениями для отдыха в майские праздники. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что с 2023 года среди путешественников также растет интерес к турам по Кавказу.

По мнению эксперта в области туризма, в настоящее время можно забронировать отели недорого и купить авиа- и железнодорожные билеты.

Он добавил, что в силу большого спроса на туры по Кавказу уже наблюдаются проблемы с наличием мест для размещения в отелях. Через пять-шесть лет число отелей, гостевых домов и хостелов должно в разы расшириться.