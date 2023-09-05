Турэксперт Барзыкин перечислил альтернативные направления подорожавшим Египту и Таиланду

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сезонность и ослабление отечественной валюты повлияют на стоимость зарубежных направлений. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что альтернативой внутри России будет Краснодарский край.

По мнению эксперта, путешественники станут рассматривать разные направления для отдыха в поиске самого подходящего для них варианта.

Он подчеркнул, что для поездок в КНР жителям РФ не требуется виза.