Турэксперт Барзыкин перечислил альтернативные направления подорожавшим Египту и Таиланду
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По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сезонность и ослабление отечественной валюты повлияют на стоимость зарубежных направлений. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что альтернативой внутри России будет Краснодарский край.
По мнению эксперта, путешественники станут рассматривать разные направления для отдыха в поиске самого подходящего для них варианта.
Он подчеркнул, что для поездок в КНР жителям РФ не требуется виза.