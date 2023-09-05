Турэксперт Гулевич сообщил о росте спроса у жителей РФ на нестандартные направления
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По словам директора департамента одного из туроператоров Константина Гулевича, у отечественных путешественников увеличился интерес к нестандартным направлениям, прежде всего к странам Африки и Латинской Америки. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что также пользуются спросом Катар, Панама, Танзания.
По мнению эксперта, зимой данная тенденция продолжится.
Он добавил, что в следующем году могут также открыться направления в КНР, Израиль, Сингапур, Бразилию и другие страны.