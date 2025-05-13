По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, среди внутренних направлений, которые пользуются самым большим спросом у жителей нашей страны этим летом, лидирует Краснодарский край. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что также в топ-5 вошли обе столицы, Ставропольский край и северокавказские республики, прежде всего Дагестан.

По мнению турэксперта, почти в каждом субъекте РФ активизировались внутренние туристы, например, жители соседних регионов.

Ранее она сообщила, что стоимость проживания в отелях РФ выросла более чем на 10%.