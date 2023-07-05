Турэксперт Мурадян отметил набирающее популярность среди жителей РФ туристическое направление

По словам генерального директора одной из туркомпаний Артура Мурадяна, отечественные путешественники стали чаще посещать азиатские государства после снятия всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что главным ограничением для поездок жителей нашей страны в Поднебесную является выдача виз, в связи с чем преимущественно туда едут в силу бизнеса и командировок.

По мнению турэксперта, наиболее востребованным местом отдыха у российских туристов является Таиланд, а также Вьетнам.

Мурадян отметил, что растет интерес россиян и к корейскому направлению.