Турэксперт Никитина пояснила изменение стоимости путешествий после введения туристического налога

По словам турэксперта Валентины Никитиной, введение туристического налога в нашей стране на конечного потребителя маловероятно ощутимо повлияет, к тому же и для самих отелей это будет не такая большая сумма. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что максимальная сумма будет достигать по итогу ста рублей в сутки, и, вероятнее всего, это уже будет заложено в стоимости гостиниц.

По мнению эксперта, в силу инфляции ежегодно стоимость вырастает на тысячу рублей и даже больше за одну ночь в наиболее бюджетных отелях, не говоря уже о дорогих, поэтому сто рублей не окажут какого-либо влияния на спад туризма.

Напомним, что сегодня депутаты нижней палаты парламента приняли, а верхняя палата парламента одобрила закон о введении в России туристического налога. Ставка налога станет расти постепенно: в следующем году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года.