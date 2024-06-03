Турэксперт Овсянников назвал методы выбора летнего круиза

Летний сезон наиболее благоприятен для путешествия по воде. На данный момент теплоходы загружены более чем на 70%. Турэксперт Алексей Овсянников рассказал, куда из столицы можно отправиться в круиз. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, такой вид путешествия подойдет для тех, кто не хочет ничего планировать. В последние годы водные круизы становятся все популярнее из-за роста спроса на внутренний туризм. Наиболее популярные турфирмы, организующие речные путешествия, - это «Водоходъ», «Мостурфлот», «Созвездие», «Донинтурфлот», «Гама».

Эксперт добавил, что в круизе из Москвы в северную столицу в течение восьми дней можно увидеть семь городов - Углич, Горицы, Мандроги, Кижи, Валаам. Для ознакомления с форматом путешествия по воде отлично подойдет трехдневный круиз в Мышкин из Москвы и обратно, здесь круизный оператор предлагает два варианта пешеходных экскурсий. Шестидневный круиз на теплоходе-пансионате «Сергей Образцов» в Константиново и обратно порадует ценой и посещением также Коломны, Рязани, Касимова. Также можно увидеть ряд городов Золотого кольца можно во время круиза в Нижний Новгород. Желающие могут отправиться в почти двухнедельное путешествие навстречу Астрахани и увидеть по пути следования множество городов, расположенных на Волге.

По его мнению, следует помнить о том, что не каждый теплоход вернет вас обратно к точке А, поэтому есть смысл заранее приобрести обратные билеты.