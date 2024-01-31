Турэксперт Романова подсказала направления с прямыми рейсами на февраль

Специалист в области туризма Марина Романова эксклюзивно для издания RuNews24.ru рассказала о самых выгодных и интересных направлениях для отдыха в феврале. Она составила свой топ из зарубежных вариантов.

Отдохнуть от российских холодов можно в других странах с более теплым климатом. Самыми интересными и приятными в этом плане станут Катар, Оман, Египет, Азербайджан, Индия и Грузия. Последняя не самая теплая в феврале, но интересная с точки зрения активного отдыха и изучения.

Как уточнила Романова, в Оман можно добраться прямым рейсом на прямом рейсе Оman Air. Подойдет для любителей пляжного отдыха и любителей аутентичной архитектуры. В частности можно полюбоваться оманскими бедуинскими строениями, пустынями и оазисами.

До Египта добраться из Москвы тоже можно прямым рейсом. В феврале особенно теплой будет Хургада и Шарм-эль-Шейх. Отдых расслабленный и уже многим российским туристам понятный. Можно покататься по пустыне, нырять в море, изучить на яхте Нил и, конечно, посетить древние пирамиды.

До Катара россиян довезет Qatar Airways, прямиком в Доху.

«Неизведанный и такой интересный. Помимо аристократичной и модной столицы Дохи с большим разнообразием интересных мест, музеев, ресторанов и шоппинга, можно отправиться покорять пустыню, пещеры, древние форты и даже на поиски китов. Пляжный отдых прилагается», — отметила эксперт.

Azal Air или Аэрофлот напрямую везут в Баку, столицу Азербайджана. Здесть туристов ждут достаточно теплый климат и современный отдых, включая отели премиум-класса.

Казбек, Кутаиси, Батуми или Кахетия: все это в Грузии, которая достойна изучения. Крепости, заповедники, монастыри и вкусная кухня. Это место в феврале подходит для активного отдыха. Сейчас есть прямые рейсы Georgian Airways.

В Индию можно поехать на море, а также за аюрведическим лечением. Из ключевых мест: Джайпур, Тадж-Махал, Варанаси и Великая Индийская Стена. Говорят об Индии разное, но специалист советует один раз увидеть и сделать свою оценку о стране контрастов.

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