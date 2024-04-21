Турецкая авиакомпания не пустила гражданина РФ на рейс из Стамбула в Мексику

Авиакомпания Turkish Airlines не разрешила пройти гражданину РФ на борт самолета, который должен был вылететь в Мексику на концерт Мадонны. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что мужчина в связи с этим потерял более 400 тыс. рублей.

Отмечается, что 19 апреля он вылетел бортом турецкой авиакомпании из северной столицы в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Мужчина планировал посетить концерт певицы Мадонны и отдохнуть в Мексике. Женщина с бейджиком Gozen Security подходила к пассажирам и направляла их по разным очередям, а на стойке заметила паспорт гражданина РФ и со словами «Ох, еще один русский паспорт!» перечеркнула черной ручкой штрихкод на билете. После этого сотрудница авиакомпании на паспортном контроле отказала мужчине в посадке на самолет, хотя у него на руках были обратные билеты и бронь в гостинице.

Добавляется, что также другим туристам с российскими паспортами с большим числом шенгенских печатей сказали, что Мексика их не ждет. Также в авиакомпании отказались решать ситуацию с билетами и предложили мужчине купить билет домой за 56 тыс. рублей.