Турецкая авиакомпания отменила ряд своих рейсов в Москву из-за ночных ограничений полетов

Turkish Airlines отменила либо перенесла ряд своих пассажирских рейсов в центральную Россию. Это произошло из-за того, что в трех аэропортах Москвы в ночь на 26 мая вводились ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туристических операторов России.

По утверждению АТОР, турки среагировали на то, что в трех московских аэропортах вводились ограничения на полеты. В ночь на 26 мая авиагавани Жуковский, Домодедово и Внуково отменяли вылет рейсов, а также временно не принимали воздушные суда на посадку. После этого Turkish Airlines отменила либо перенесла ряд своих рейсов из Турции в РФ.

«До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines», — указали на сайте.

Изменение расписаний коснулось и рейсов, которые совершаются из Узбекистана и Азербайджана. Туроператорам сейчас приходится разбираться в ситуации, они советуют всем своим клиентам ждать обновления информации о времени своего вылета.

Ранее сообщалось о ЧП в Иркутской области. Там самолет Ан-24 после посадки на аэродроме в Киренске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента у воздушного судна сломалась передняя стойка шасси, что привело к его отклонению от полосы. На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.