Самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Иркутской области после посадки

В Иркутской области произошел инцидент с пассажирским самолетом Ан-24, который после посадки на аэродроме в Киренске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что в результате инцидента у воздушного судна сломалась передняя стойка шасси, что привело к его отклонению от полосы. На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит компании «Ангара», и оно выполняло регулярный рейс из Иркутска в Киренск.

Самолет, находящийся в эксплуатации с 1973 года, был построен в июле того же года и использовался ранее в авиакомпаниях «ИжАвиа», «Сириус Аэро» и другими.

Как отмечает источник, в салоне Ан-24 после инцидента возникло задымление. По словам пассажиров, сразу после приземления они ощутили сильное торможение и запах гари, исходящий от тормозных колодок. Уже через несколько секунд воздушное судно вышло за границы ВПП.

По данным SHOT, всего на борту самолету находились 46 пассажиров. В настоящее время Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) проводит проверку.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны случайно открыли огонь по пассажирскому самолету над Тверью.