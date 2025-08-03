Турецкий Денизли превратился в Венецию: дома, офисы и подземные переходы – под водой после ливня
В Турции ливень за считанные секунды парализовал целый город
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На турецкий город Денизли обрушились мощные ливни. В результате оказались затоплены дома, рабочие места и подземные переходы YSE и Fatih, передает телеканал TRT Haber.
Ливень негативно отразился на повседневной жизни горожан.
в подземном переходе автомобили помогали спасать прохожие и спасатели.
В районе Топраклык из-за переполнения канализационного колодца вода скопилась на дороге.
Ранее сообщалось, что Турция запустила поставки азербайджанского газа в Сирию.