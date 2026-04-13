Турецкий гамбит: как приложение BiP захватило смартфоны миллионов жителей России

На фоне блокировок и замедления Telegram российские пользователи начали массово переходить на альтернативные платформы из Китая, Турции и Кореи. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Массовая миграция пользователей на восточные платформы

Российский рынок коммуникаций переживает масштабную трансформацию: граждане активно осваивают азиатские мобильные приложения в качестве замены привычному Telegram. Согласно статистическим данным МТС AdTech, только за март 2026 года востребованность восточных сервисов увеличилась в среднем на 60%. Общая тенденция роста спроса на альтернативные каналы связи в первом квартале текущего года достигла отметки 50%, что подтверждается анализом мобильного трафика крупнейших операторов.

Лидеры роста и статистика посещаемости

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировал турецкий продукт BiP, чья активная месячная аудитория в России взлетела на 105%, составив 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk также показал значительный прогресс, увеличив число пользователей на 82% до 436,4 тыс. человек. Китайский суперапп WeChat продемонстрировал более умеренный, но стабильный рост на 15%, охватив 1,15 млн россиян.

Среди отечественных разработок выделился форк Telega, аудитория которого увеличилась на 160%, достигнув почти 7,5 млн активных аккаунтов. Однако эксперты предупреждают о возможных трудностях для этого сервиса. Из-за удаления приложения из магазина App Store и политики Telegram по маркировке «зеркальных» профилей, платформа может лишиться до 35% своих приверженцев.

Причины популярности и технические барьеры

Аналитики связывают успех азиатских платформ с их функциональными особенностями. Ведущий эксперт центра «Спикател» Алексей Козлов отметил, что пользователи сохраняют Telegram как новостной ресурс, но для прямой связи и передачи документов все чаще выбирают резервные варианты. Преимуществами восточных мессенджеров называют минималистичный дизайн, экономный расход интернет-трафика и удобные инструменты обмена данными.

Несмотря на растущий интерес, интеграция некоторых сервисов остается сложной. Например, регистрация в WeChat затруднена из-за проблем с доставкой СМС из Китая и необходимостью подтверждения личности через китайских резидентов. Тем не менее представители KakaoTalk уже заявили о планах по совершенствованию интерфейса и языковых опций специально для российской аудитории, стремясь закрепить текущий успех на рынке.