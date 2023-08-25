Он напомнил о том, что жители полуострова в 2014 году на референдуме сделали свой окончательный и недвусмысленный выбор.

Ранее Верховная Рада приняла закон, по которому любые территориальные уступки запрещены даже ради прекращения вооруженного конфликта. Ключом для приостановления боевых действий является исключительно возврат к границам 1991 года. На это отреагировал Унвер Сель, руководитель Федерации культурных обществ крымских татар Турции.

«Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Политический деятель считает, что Киеву не удастся сломить стремление крымчан быть в составе России. Все действия украинского правительства до сих пор ведутся на основе полного неуважения к чужому выбору, они игнорируют чаяния миллионов людей.