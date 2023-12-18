Турецким отелям предрекли сохранение системы «все включено» для привлечения туристов

Если турецкие отельеры начнут отказываться от all inclusive, то к ним перестанут массово ехать из России, а это сильно критично для бизнеса.

Периодически появляются сведения, что часть турецких крупных отелей будет вынуждена отказаться от системы «все включено» из-за резкого роста цен. За счет данной опции отдых в стране заметно удорожается. Тем не менее, быстро и массово отказаться от all inclusive не выйдет, так считает Мустафа Реджеп Эрчин, экономический обозреватель.

«Покончить с системой сразу не получится. Ведь Турция обязана своим туристическим объемом именно этому виду услуг», - указал он.

По его мнению, никто не согласится останавливаться в отеле на тысячу и более человек, если в его услуги не будет заложено все подряд. Особенно это не будут делать туристы из России, которые уже привыкли к такой схеме. Тем не менее, часть услуг будет постепенно отменяться. Это станет происходить в малых и средних гостиницах. Со временем туристам будут доступны разные системы с расчетом на разный бюджет.