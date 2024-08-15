Эксперт по туризму рассказал об отношении европейцев к приезжим из России

Проводящие свободное время в Европе россияне не получают негатива от местных жителей. Подробности изданию «Лента.ру» рассказала эксперт по туризму Майя Котляр.

«Ни один из туристов, кто побывал в Европе за последнее время, не сталкивался с антироссийскими настроениями, — уверяет эксперт. — Это можно проследить и по публикациям в СМИ».

По словам спикера, количество историй подобного рода стало в разы меньше. Напротив, жители европейских стран довольно терпимо и тепло относятся к гражданам России. При этом европейцы всеми возможными способами стараются не касаться темы политики, если только инициатором разговора не выступают сами россияне.

Ранее сообщалось о том, что иностранцев могут обязать сдавать биометрию при въезде на территорию нашей страны. Озвученная в Государственной думе России инициатива коснется и мигрантов, которые прибывают на заработки.