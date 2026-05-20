Турист нашел в Калининградской области лес жуткого оцепенения: таблички, запреты и убытки

Житель Калининградской области публично возмутился ситуацией в национальном парке «Виштынецкий», где, по его словам, из-за введенных запретов рухнул туристический поток, а местный бизнес несет убытки. Свое негодование он высказал в комментариях под постом министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

По словам мужчины, в парке практически все перекрыли и навесили табличек со штрафами. Он заявил, что раньше на протяжении десятилетий люди свободно ездили по этим местам, а теперь повсюду висят предупреждения, запрещающие проход.

Андрей Ермак неожиданно поддержал критика и признал, что проблема действительно стоит остро. При этом он заверил, что ограничения — временная мера, и в скором времени веломаршруты и сплавы должны возобновиться. По словам министра, туристическая жизнь на востоке области вернется в привычное русло по аналогии с Куршской косой. Чиновник пообещал до конца мая встретиться с руководством нацпарка, чтобы оперативно решить вопрос с возобновлением сплавов и велодвижения.