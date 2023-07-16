Турист обнаружил трех мумий в горах Колорадо

Сообщается, что турист нашел их во время кемпинга. Исследуя местность, он увидел палату, которая была закрыта изнутри. Вскрыв ее, он увидел труп, после чего сразу вызвал полицию. Прибывшие сотрудники полиции нашли еще 2 трупа. Сообщается, что несмотря на обстоятельства обнаружения тел, нет никаких признаков, которые указывали бы на насильственную смерть мумий.

Шериф округа Ганнисон Мерди сообщил CBS результаты экспертизы: туристы умерли прошлой осенью или зимой. Скорее всего, они умерли от голода и обморожения.

Заявлений о пропажах в том районе ранее не было и установить личности мумий пока не удалось.