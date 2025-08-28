Турист с баяном поднял настроение застрявшим в Сочи в аэропорту людям

В аэропорту Сочи, где из-за угрозы дронов образовалась задержка рейсов, турист с баяном решил поднять настроение ожидающим. Видеозапись его импровизированного концерта появилась в телеграм-канале KubMash.

Как стало известно, в ночь на 28 августа атаки БПЛА на Краснодарский край привели к ограничениям в работе аэропорта Сочи. Более шестидесяти рейсов были задержаны, и пассажиры вынуждены были провести много часов в ожидании вылета.

На видеозаписи видно, как один из пассажиров, сидя на лестнице, играет на баяне, развлекая собравшихся вокруг него туристов. Толпа людей ждет возможности продолжить свое путешествие.

Подчеркивается, что работа аэропорта до сих пор не вошла в нормальный режим и рейсы выполняются с задержками. Некоторые рейсы, в том числе в Москву, Казань и Иорданию, были отменены.

Ранее сообщалось, что под Геленджиком эвакуируют базу отдыха из-за падения БПЛА.