Базу отдыха в Краснодарском крае пришлось эвакуировать из-за лесного пожара

В связи с лесным пожаром, вызванным падением обломков украинского дрона, проводится эвакуация базы отдыха, расположенной в Пшадском округе Краснодарского края. Об этом проинформировал Алексей Богодистов, глава Геленджика, в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на месте происшествия работают пожарные, спецтехника и сотрудники лесопожарного центра из Архипо-Осиповки. Из-за задымления и риска распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха.

Для эвакуированных граждан организован пункт временного размещения на базе местной сельской школы, сообщил чиновник. Богодистов добавил, что к ликвидации лесного пожара привлечен вертолет, однако его работу осложняет сильный боковой ветер.

Напомним, что ВСУ предприняли атаку на Краснодарский край в ночь на 28 августа, в результате чего над территорией региона было перехвачено 18 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено в Волгоградской области после атаки украинских дронов.