Турист упал со скалы на Курилах

Один из туристов, состоявших в незарегистрированной группе, упал со скалы на острове Кунашир в результате инцидента. Спасательная группа МЧС нашла и эвакуировала мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области, сообщает издание ТАСС .

Там сообщили, что мужчина упал, когда его группа шла от Горячего пляжа до водопадов Тысяча капель. Спасательная группа МЧС была направлена на помощь туристу сразу же после происшествия. Пострадавший был эвакуирован в местную больницу, где специалисты диагностировали травму головы. На данный момент никакой информации о состоянии туриста нет.

Накануне на диком пляже в Геленджике, сорвавшийся со скалы камень упал на ребенка. Он был доставлен в местную больницу, где врачи оказали ему помощь. Сейчас состояние пострадавшего оценивается, как тяжелое.