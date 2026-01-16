Турист в Чикаго опозорился в туалете супермаркета

Обычная прогулка по супермаркету в Чикаго обернулась для туриста настоящим конфузом. Пользователь под ником Scarekrow25 на платформе Reddit рассказал, как внезапные сильные спазмы в животе заставили его срочно искать туалет.

Мужчина успел зайти в кабинку, однако процесс оказался долгим и сопровождался ужасным запахом.

«Я почти уверен, что видел, как краска отслаивалась от двери кабинки. Каждый раз, когда я думал, что все закончилось, оно начиналось заново», — написал автор.

Ситуацию усугубила автоматическая система смыва. Через четверть часа она сработала с такой силой, что грязная вода выплеснулась из унитаза и обрызгала туриста с ног до головы.

Жена несчастного, ожидавшая его снаружи, была шокирована. Ей настолько было неприятно находиться рядом, что она в шутку заговорила о разводе.

