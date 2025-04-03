Туриста-экстремала арестовали из-за банки колы на островах в Индии

Американский турист по имени Михаил Поляков попал под арест за оставление подношения самому закрытому и дикому племени Андаманских и Никобарских островов в Индии. В истории разбиралась gazetametro.ru.

Впервые информацию разместили на The Press Trust of India. По данным издания, 24-летний американец попал за решетку после посещения закрытого племенного заповедника на Северном Сентинельском острове. Молодой человек не получил специального разрешения, а также, как полагают, знал о запретах.

В конце марта Поляков отплыл от пляжа Курма-Дера до острова с племенем сентинельцев — самого дикого и закрытого племени в Индии, которое агрессивно реагирует на вторжение незнакомцев. При этом турист использовал самодельное судно. Находясь на острове в лодке он пытался привлечь внимание, дуя в свисток. Когда на его зов никто не вышел, он отправился на остров, набрал сувениров и оставил банку кока-колы в качестве подношения племени.

Выбрался Поляков позже по GPS-навигации, остановившись на другом острове. Там его заметили местные рыбаки, которые доложили о подозрительном мужчине в полицию. В итоге экстремала задержали. Ему объяснили, что оставленная банка могла содержать заразу, с которой племя просто не справится, так как отрезано от цивилизации и не имеет иммунитета даже к банальному гриппу.

«К настоящему времени хорошо известно, что у неконтактных народов нет иммунитета к распространенным внешним заболеваниям, таким как грипп или корь, которые могут полностью их уничтожить», — заявила Кэролайн Пирс, директор группы по защите прав коренных народов Survival International.

Об аресте американца уведомили посольство США, МИД и МВД страны.

Отчаянным и безрассудным туристам напомнили об истории из 2018 года. Тогда миссионер Джон Чау из США был убит диким племенем: аборигены выпустили град стрел, связали веревкой, таскали по песку. Мужчина так и не поговорил с племенем про Иисуса, но эксперты изначально называли это плохой идеей.

Сентинельцы — малоизученное донеолитическое племя, до сих пор использующее копья, луки и стрелы. Их заметили, когда один из представителей пытался стрелять в вертолет из самодельного оружия. Исследователи изучали племя издалека на лодках, но так и не приблизились к разгадке их существования.

Ранее российских туристов предупредили об изменении правил въезда в Таиланд.