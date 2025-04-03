Российских туристов предупредили об изменении правил въезда в Таиланд

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал RT, что важно знать российским туристам перед посещением Таиланда в 2025 году.

Многие старые правила для туристов в Таиланде продолжают действовать. В частности, это касается безвизового пребывания: россиянам можно находиться в стране 60 дней. Власти азиатской страны хотели сократить сроки, но пока официальных решений и объявлений не было. Это подтвердил и эксперт Алексан Мкртчян.

«Визовый режим не меняется. Таиланд как был без визы, так и остается. Только теперь надо заполнять форму. Эту форму будут заполнять турагенты вместо туристов. То есть турист покупает тур, а турагент ему спокойно эту форму поможет заполнить», — объяснил он.

Введенная форма заполняется туристом или турагентством за три дня до поездки, что занимает пять-десять минут.

В свою очередь в пресс-службе Space Travel почеркнули RT, что в Таиланде часто выдвигают реформы по туристическим вопросам, однако многие не принимаются. На туристах громкие инициативы обычно не отражаются, так как они приезжают на срок от недели до 10-14 дней. Даже в случае сокращения срока пребывания до 30 дней это ничем не грозит обычным путешественникам.

Специалисты также отметили, что новые формы и другие правила направлены для ограничения поездок с длительным проживанием. Ведется борьба против так называемых «зимовщиков».

Впрочем, для туристов еще не убрали возможность продлить сроки пребывания. Они могут попросить в иммиграционной службе продлить время еще на 30 дней за 1900 бат (почти пять тысяч рублей по актуальному курсу).

Ранее стало известно о новых случаях заболевания в РФ метапневмовирусом из Китая.