Туристам на Колыме предложат попробовать самостоятельно добыть золото

Это поможет завлечь больше приезжих в данный регион. Для такого «аттракциона» выделят специальный участок.

Сейчас Государственная Дума пытается легализовать частную золотодобычу. Законопроект по этому поводу уже прошел первое чтение. Все это позволит в дальнейшем создать уникальный кластер для туристов, где они смогут попробовать добывать золото.

«Там может добываться золото силами туристов, совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов отбоя не будет», - заявил по этому поводу губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Такое сообщение было сделано им в кулуарах Восточного экономического форума. Его привели журналисты ТАСС. Возглавляемый им регион станет пилотным при апробации нового закона о золотодобыче. В случае успеха его опыт смогут повторить и в других уголках России.