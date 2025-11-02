Туристам пригрозили крупными штрафами за алкоголь

В Таиланде вступили в силу изменения, касающиеся продажи и употребления алкоголя. Власти страны призвали туристов уделять внимание новым нормам, так как за нарушение предусмотрены штрафы, сообщает Южный Федеральный.

Алкоголь разрешено продавать и употреблять в заведениях только в определенные часы: с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00. Распитие напитков вне этих временных ограничений может привести к штрафу до 10 000 бат.

Правительство рекомендует посещать только заведения с официальной лицензией и уточнять режим работы заранее. Также туристам следует иметь при себе документ, подтверждающий возраст. Продажа и употребление алкоголя разрешены только лицам старше 20 лет.

