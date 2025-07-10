Туристам рассказали о скидках на путевки после открытия аэропорта Геленджика

Открытие аэропорта в Геленджике стало значимым событием для туриндустрии юга России. После двухлетнего перерыва авиагавань возобновляет работу, но пока только для внутренних рейсов. Туроператоры единодушно называют это позитивным сигналом, хотя по-разному оценивают последствия для ценовой политики курорта. Чего на самом деле ожидать туристам, рассказали эксперты в беседе с gazetametro.ru.

Российский союз туриндустрии отмечал, что немедленного снижения стоимости путевок ждать не стоит. Как пояснили в компании «Алеан», текущие цены на проживание соответствуют уровню 2024 года, многие отели предлагают скидки до 15% и специальные условия для семей. «Дельфин» подтверждает эту тенденцию, отмечая действующие акции со снижением цен на 20-50%.

Однако аналитики предупреждают о возможном изменении ситуации. К примеру, Юлия Высоканова из «Мультитура» прогнозирует рост спроса на 5-10% после открытия аэропорта, что может привести к сокращению скидочных программ. Уже сейчас Геленджик демонстрирует увеличение продаж на 10% по сравнению с прошлым годом, выделяясь на фоне других курортов Краснодарского края.

«Размер действующих скидок — от 20 до 50%. Изменений цен на отели не ожидаем, ни вверх, ни вниз», — пояснил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ключевым ограничителем остается номерной фонд — свободных мест в отелях становится меньше по мере приближения высокого сезона. Эксперты советуют туристам поторопиться с бронированием, пока действуют летние акции.

Перспектива снижения цен на авиабилеты появится только после подключения дополнительных авиакомпаний к обслуживанию направления, заключают собеседники.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика откроется с ограничением на число рейсов.