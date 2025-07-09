Аэропорт Геленджика откроется с ограничением: в день будут обслуживать не более трех рейсов

Аэропорт Геленджика откроется с ограничением на количество рейсов в день и запустит новый терминал. Об этом сообщило РИА Новости.

Аэропорт Геленджика готовится к перезапуску после продолжительной паузы, однако пассажиропоток в первое время будет ограничен. По информации руководства авиагавани, одновременно планируется принимать не более трех рейсов в сутки. Несмотря на ограниченное расписание, в городе считают открытие важным шагом — Геленджик станет вторым после Сочи курортом региона, вновь получившим прямое авиасообщение.

Параллельно со стартом полетов на территории аэропорта заработает и новый аэровокзальный комплекс. По словам представителей аэропорта, интерес со стороны перевозчиков уже проявлен — ведутся предварительные обсуждения, но запуск продаж билетов начнется только после согласования конкретного расписания рейсов.

Пока полная загрузка аэропорта невозможна по техническим, логистическим и причинам безопасности, однако запуск даже ограниченного числа рейсов должен улучшить транспортную доступность Черноморского побережья и частично разгрузить соседние узлы.

Ранее в РСТ оценили влияние открытия аэропорта Геленджика на туризм.