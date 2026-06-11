Туристам звонят из отелей и предлагают скидки: почему российские курорты снижают цены в разгар сезона

Ростовчане и жители других регионов России рассказывают, что им звонят из мест, где они когда-то отдыхали, и предлагают скидки и дополнительные услуги — причем это происходит фактически уже в разгар летнего сезона. Как отмечают эксперты, курортная активность россиян заметно снизилась из-за различных событий на побережье, а также из-за небывалой жары в Центральной России, Московском регионе и Сибири, где местные жители создали столпотворения на городских пляжах и не спешат ехать к морю, подвергая себя рискам и лишениям, передает Big-Rostov.ru .

В Крыму, по данным источников, скидки на размещение уже достигают 20–25 процентов. В некоторых элитных отелях и санаториях, где стоимость путевок традиционно высока, скидки доходят до 40 процентов при условии полной предоплаты — то есть ради гарантированного заселения номера и услуги отдают практически по себестоимости. В то же время в Анапе тоже фиксируются значительные скидки, преимущественно в тех отелях, которые государство не выкупает для социальных путевок из-за дороговизны. Скидки также предлагают элитные санатории Горячего Ключа — 10–15 процентов на летний отдых.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что сейчас, по выражению наблюдателей, наступило время «безумства храбрых». Люди, которые раньше не могли позволить себе отдохнуть у моря в приличных и даже элитных условиях, теперь получили такую возможность. Однако как все пройдет и что будет завтра, прогнозировать никто не берется.