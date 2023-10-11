Туристические организации Коломны стали лауреатами премии «Маршрут года»

Награждение прошло Пскове. На суд жюри премии представили более 150 проектов от 19 российских регионов. Коломну представлял ряд организации, одна из которых стала победителем в номинации «Лучший маршрут для пожилых людей». Речь идет о проекте «История одного дня в Коломне».

Помимо этого, лауреатами премии стали и другие коломенские проекты, связанные с историко-культурным наследием подмосковного муниципалитета. Отличился и туристический информационный центр VISITKOLOMNA, который занял третье место на премии Russian Event Awards.

По словам основателя премии «Маршрут года» Геннадия Шаталова, конкурс призван отметить профессиональные достижения, мотивировать коллег взаимодействовать и делится опытом, а также обратить внимание на новые тренды в направлении туристических маршрутов.