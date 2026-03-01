Туристический фронт: ярославцы пытаются вытащить земляков из ближневосточного ада

Пока на Ближнем Востоке полыхает война, а десятки тысяч российских туристов не могут вылететь домой, ярославские турфирмы пытаются удержать панику среди клиентов. В региональных агентствах понимают: новости о ракетных ударах и закрытом небе пугают даже самых стойких путешественников.

В турагентстве «Без границ» призвали клиентов сохранять спокойствие и доверять профессионалам. Там подчеркнули, что внимательно следят за изменениями и получают всю необходимую информацию в оперативном режиме. Отмены рейсов — вынужденная мера безопасности, а не повод для паники.

Особенно трогательно прозвучало обращение офиса «Яроблтура» на Московском проспекте, размещённое во «ВКонтакте»: «Понимаем, что новости могут усиливать тревогу, но практика показывает: туристический рынок уже проходил подобные ситуации, и механизмы реагирования отработаны. Если вам важно обсудить детали по вашему направлению — напишите нам в личные сообщения, разберем именно вашу поездку. Мы с вами».

Напомним, что на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном ряд стран Персидского залива закрыл своё воздушное пространство. Это привело к массовым отменам рейсов и сбоям в расписании. По данным Ассоциации туроператоров России, в зоне ограничений оказались десятки тысяч наших соотечественников: около 50 тысяч в ОАЭ, примерно тысяча в Катаре, 700 в Омане и 300 в Бахрейне .