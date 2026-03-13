Туристический поезд «Жибек Жолы» впервые свяжет страны СНГ по Шелковому пути

С 20 марта уникальный международный туристический поезд «Жибек Жолы» начнет курсировать по Великому Шелковому пути, сообщил «Царьград». Это первый раз, когда маршрут объединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в одном путешествии по историческому маршруту.

Поезд отправится из Алматы и пройдет через ключевые города: Туркестан, Самарканд, Душанбе, Ташкент и вернется обратно в Алматы. Путешественники увидят древние города, духовные центры и современные столицы региона.

Проект создан для развития туризма между странами Центральной Азии. Он укрепит связи между народами и поможет продвигать общие трансграничные маршруты.

Организаторами проекта выступили Министерство туризма и спорта Казахстана, национальная компания «Қазақстан темір жолы» и корпорация «Казахстанская индустрия туризма».

В программу включены множество экскурсий по главным объектам исторического и культурного наследия. Участники посетят знаменитые памятники, познакомятся с традициями и примут участие в культурных мероприятиях каждой страны.

