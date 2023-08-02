Туристический поток иностранцев в Россию вырос в два с лишним раза

За первое полугодие 2023 года на территорию РФ с туристическими целями въехало 187,8 иностранных подданных. Это на 100 тысяч больше, чем год назад.

В течение шести месяцев прошлого года этот поток составлял всего 81,5 тысяч граждан других государств. Это говорит о том, что туристическая отрасль в стране постепенно оправляется от пандемии ковида.

«Прирост за год составил 130%», - заявили в Ассоциации туристических операторов России со ссылкой на данные, полученные от пограничной службы ФСБ.

О сообщении АТОР рассказало ТАСС. Правда, по утверждению экспертов, в 2019 году эта цифра была еще больше. Тогда в страну въехало порядка двух миллионов туристов. Больше всех на данный момент въезжает в Россию граждан Китая. Они составляют более шестой части от всех приезжих. На втором месте находится Турция, а на третьем – ФРГ.