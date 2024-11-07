Туристический сезон в Дубне побил все рекорды, что в первую очередь обусловлено частыми заходами теплоходов в наукоград.

Семья Шматовых поделилась впечатлениями от посещения Дубны. Их знакомство с тихим и уютным городом проходит уже не в первый раз. Каждая поездка оставляла настолько приятные впечатления, что хотелось непременно вернуться еще раз. В этот раз путешественники прибыли в Дубну на одном из последних теплоходов, причаливших в наукограде в этом сезоне. Они отметили, что речная поездка открыла для них новые маршруты. Особенное внимание привлекло арт-пространство, которое создал мастер-кузнец Олег Диденко.

«Хотим порекомендовать ездить, прославлять этот город. Тихий, уютный, много мест, которых нет в других городах. Сюда хочется возвращаться», — отметили Петр, Ирина и Андрей Шматовы.

Директор круизного теплохода «Лебединое озеро» Иван Грянкин рассказал, что влюбленных в Дубну туристов много. Гостям предлагают много интересных и не привычных для отдыхающих маршрутов. Они покорены городом.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«Город ассоциируются с наукой, все хотят увидеть коллайдер и открыть новый элемент тоже не против», — говорит Иван Грянкин.

В городской администрации муниципалитета ведут статистический анализ туристической деятельности в округе. Так, в 2024 году число судозаходов в Дубну побило все рекорды. Нагрузка на все туристические локации заметно возросла.

«Если в прошлом году это был 121 теплоход, то в этом году их 159. Более 26 тысяч туристов приехали в Дубну с воды. И в целом турпоток в городе увеличился», — отметила начальник управления торговли, услуг, туризма и рекламы администрации Дубны Алеся Андриеш.

Наплыв туристов также заметили сотрудники музеев, которые приняли решение о расширении штата.

«Туристам им нужна Дубна поэтическая, Дубна физиков и лириков, Дубна первого международного сотрудничества», — отмечает историк и гид Александр Руденко.

Сезон навигации завершился. В следующем году теплоходы обязательно вернутся, но пока они дали прощальный гудок. В наукограде уже стартовала подготовка к следующему сезону. Предполагается, что заходов в Дубну будет больше, чем в нынешнем сезоне.