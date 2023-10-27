Туристка из Польши «сломалась» от засилья россиян на популярном египетском курорте

Жительница Польши с именем Эмилия пожаловалась, что не смогла должным образом отдохнуть в египетском Шарм-эль-Шейхе. Как пишет портал Onet, как следует расслабиться путешественнице мешало слишком большое, по ее мнению, количество россиян вокруг.

Мало того, как посетовала Эмилия, буквально все в Шарме подчинено в угоду путешественникам из России. На них и ориентированный все египетский сервис.

Особое возмущение у польки вызвал тот факт, что при заселении и во время всего дальнейшего обслуживания всю группу ее соотечественников, несмотря на польские паспорта, постоянно принимали за россиян, обращаясь к ним на русском языке. На нем же были и буклеты со справочной информацией.

«Тогда я сломалась. Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию», — сказала польская туристка.

В заключении Эмилия прошлась с критикой по местным барам и ресторанам, где «на один квадратный метр приходилось десять русских».