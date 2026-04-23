Туристка из РФ разочаровалась в крымском пятизвездочном отеле и рассказала почему

Российская путешественница Лейла, выбравшая для отпуска один из крупных крымских отелей, призналась, что ее отдых оказался безнадежно испорчен. Как сообщает портал « Тонкости туризма », ожидания от заявленного пятизвездочного уровня и немалая стоимость размещения разбились о суровую реальность: гостья столкнулась с целым рядом проблем, которые посчитала непростительными для столь дорогого курорта.

По словам туристки, главным разочарованием стало полное отсутствие клиентоориентированности со стороны персонала. Она рассказала, что сотрудники проявляли равнодушие к проблемам гостей и перекладывали ответственность друг на друга. В частности, у нее возникли серьезные трудности с заселением, путаница с оплатой, а уборка номера и вовсе игнорировалась.

Кроме того, Лейла пожаловалась на состояние зон отдыха. Она отметила, что в крытом бассейне стоял сильный запах хлорки, в раздевалках было душно, а навигация по территории отеля оказалась неудобной и запутанной. Однако главным ударом, как говорится в публикации, стали высокие цены, которые абсолютно не соответствовали качеству предоставляемых услуг. Путешественницу расстроили нехватка мест и длинные очереди в основной ресторан, непредвиденные дополнительные расходы во время отдыха и даже невкусное бесплатное шампанское, которое подавали гостям.