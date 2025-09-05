Туристка из России побывала в Батуми и «офонарела» от «московских» цен на еду

Путешественница из России рискнула полететь в грузинский курорт Батуми летом нынешнего года. В своем отзыве, опубликованном на портале «Тонкости туризма» и платформе «Дзен», она отметила, что цены на еду в городе не уступают московским.

Отдыхающая сообщила, что два комбо в McDonald’s они с попутчиком приобрели за 1600 рублей. На всю еду за три дня они потратили более 200 лари, что эквивалентно 6 тысячам рублей.

Автор материала предостерегла, что в Батуми нужно тщательно проверять товары в магазинах. Она отметила, что в Грузии не контролируют сроки годности продуктов, поэтому они пострадали от отравления мясом, купленным в магазине.

