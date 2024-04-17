Туристка из Сингапура загадочно пропала в Европе

Женщина из Сингапура прилетела на популярный испанский курорт в одиночестве, но перед окончанием отпуска неожиданно пропала. Xàbia пишет, что полиция начала расследование.

39-летняя Одри Фанг остановилась в одном из городов Валенсии на побережье. У нее действовал официальный забронированный отпуск: в Европе женщина планировала провести с 4 по 10 апреля. Об этом говорили авиабилеты на указанные даты, а также бронь отеля. Однако 9 апреля с постоялицей потеряли связь.

Известно, что в роковой вечер туристка покинула отель и больше не возвращалась. При этом все ее вещи остались в номере. На другой день авиакомпания подтвердила, что никакой Одри Фанг на борту не было.

Предварительно женщину считают пропавшей. Ведутся ее поиски, в которых также в рамках расследования участвует полиция.

Ранее сообщалось, что россиянин пробыл в опаснейших джунглях три месяца и смог выжить. Приключение едва не стоило ему жизни.