«Музей и Диснейленд для взрослых»: российская туристка, зайдя в магазин за носками в США, попала в мир крокодилов

В своем блоге на платформе «Дзен» она рассказала, как зашла в магазин за обычными носками, но попала в настоящий тематический парк.

«Это аттракцион, музей и "Диснейленд для взрослых" в одном флаконе», — описала она свои ощущения.

В центре торгового зала был расположен огромный аквариум, где плавали сомы, черепахи и даже крокодилы. Пространство в нем оформлено как уголок дикой природы: повсюду искусственные скалы, водопады, деревья, под потолком висят лодки, а на стенах размещены чучела животных. Но больше всего россиянку поразила реакция местных покупателей.

«Американцы совершенно спокойно ходят мимо этих рептилий с маленькими детьми и едят попкорн. Для меня это культурный шок», — отметила Ершова.

Она провела параллель с привычными российскими магазинами «Охота и рыбалка», которые, по ее мнению, часто выглядят как темные и неприветливые склады.

Из этого опыта путешественница сделала вывод о глубоком культурном различии. В США охота и рыбалка — это не просто хобби, а часть семейной культуры и досуга, способ провести выходные на природе с детьми. Соответственно, и магазины создают соответствующую атмосферу праздника и красоты, чтобы поход за снаряжением сам по себе стал приключением.

Ранее российский блогер рассказал, какие мысли посещают после трех дней американской еды.