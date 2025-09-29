Туристка угодила в лапы насильника после знакомства в баре

Британский турист на греческом острове Родос совершил нападение на 24-летнюю норвежскую туристку, заманив ее в заброшенное здание под предлогом приватного разговора после знакомства в баре. Об этом также сообщает газета Daily Mail.

На греческом острове Родос произошло нападение на норвежскую туристку. Известно, что 24-летняя девушка, отдыхавшая с семьей, вместе с сестрой посетила развлекательный район с барами на улице Орфанида. Во время вечера они познакомились с группой мужчин, среди которых был 25-летний британец.

По информации местных СМИ, он предложил девушке поговорить наедине, после чего увез ее в заброшенное здание и там надругался над ней. Пострадавшей удалось вырваться и самостоятельно добраться до пляжа, затем она пришла в отель и обратилась за помощью. Девушка смогла описать нападавшего, что позволило полиции задержать подозреваемого.

