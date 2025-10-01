Туристку похитили прямо из отеля после ночного клуба

Американскую туристку похитили из тунисского отеля, где она отдыхала вместе с подругой. Как сообщил телеканал Fox 5, 31-летнюю Джамеку Айви опоили наркотиками и силой увезли неизвестные.

После вечера в ночном клубе женщина спустилась в холл отеля Penthouse Suites, где столкнулась с нападавшим. Она не помнит, как оказалась в машине. При попытке бежать ее избили. Подруга Айви, обнаружив исчезновение, обратилась к персоналу отеля. Работники заявили, что американка якобы добровольно ушла с мужчиной.

Это вызвало недоумение, поскольку туристка не владела местными языками. В конечном итоге женщине удалось спастись. Однако при обращении за помощью к сотрудникам отеля она столкнулась с равнодушием. После возвращения в США с травмами Айви подала иск против отеля.

